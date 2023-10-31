المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير الأختام في بنها

عاقبت محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، عاطلًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية وأختام واستصدار رخص قيادة مزورة فى بنها بمحافظة القليوبية.

ذكر أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1459 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2137 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "تامر م ع"، 32 سنة، عاطل، اشترك وأخر مجهول في تزوير محررات رسمية خاصة باستصدار عدد من تراخيص القيادة المزورة، من خلال تقديم بيانات وهمية للموظفين على أنها صحيحة، واستغل حسن نية الموظف المختص وقام باستصدار تراخيص القيادة والمركبات مزورة.

المشدد 3 سنوات لمتهم بحوزته سلاح ناري

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب السيد، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، والمستشار محمد أحمد علم الدين، بمعاقبة المتهم "ح.م.ا"، بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مليون جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه باخفاء عملات أثرية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8019 لسنة 2023 جنايات العامرية ثان، حيث تبين من التحقيقات، أنه حال إنهاء إجراءات وصول الركاب بمطار برج العرب وفحص الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود أجسام غريبة بكثافات مختلفة بإحدى حقائب المتهم "ح.م.ا" كهربائى، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد 44 عملة معدنية فضية ونحاسية وبعرض تلك العملات على الإدارة العامة للوحدات الأثرية بمطار برج العرب، لتحديد عما إذا كانت أثرية من عدمه.