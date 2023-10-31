إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بقرية شطب بأسيوط

أصيب سبعة أشخاص في حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الزراعي بقرية شطب بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط سوهاج الزراعي، أمام مدخل قرية شطب، وأن كان هناك جرحى.

وتوجهت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين اصطدام حافلة صغيرة رقم 3247 ي ص ج بسيارة صاحبها ولاذت بالفرار.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، وتم إعداد التقرير اللازم لعرضه على النيابة العامة.