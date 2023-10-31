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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ8610 و23 ألف مصاب

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية.

 

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 ارتفاع العدد إلى 8610 شهداء:

 

 وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية.

 ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، بيان وزارة الصحة الفلسطينية، الذي كشف عن ارتفاع الشهداء إلى 8610، وأكثر من 23 ألف جريح.

 أوضح التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، ظهر اليوم، ارتقاء 8485 شهيدًا في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 21 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 125 شهيدًا، و2050 جريحًا، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري.

 أضافت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء أطفال ونساء ومسنين.

 وقال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة، إن أكثر من 400 بين شهيد وجريح في تقديرات أولية لمجزرة جباليا.

 وأضاف مدير المستشفى الإندونيسي، أن غالبية الضحايا جراء مجزرة جباليا أطفال ونساء، موضحًا أن نوعية الإصابات التي نراها لم نشهدها من قبل ولا ندري نوعية السلاح المستخدم.

 وتابع مدير المستشفى، أن نحو ستة انفجارات متتالية دكت مخيم جباليا المكتظ بالسكان، مضيفًا أن المستشفى سيتوقف عن العمل ما لم يتم تزويده بالوقود خلال 48 ساعة.

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