ضبط مدير محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية على مستوى بعض المناطق بمحافظة القاهرة، وكذا محل لبيع مستلزمات فك شفرات القنوات الفضائية ،حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون ترخيص وإنشاء قنوات خاصة تبث بصورة لاسلكية لعرض الإعلانات والأفلام المقرصنة نظير مبالغ مالية دون تصريح بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشبكة ، وضبط المتهم المذكور، بحوزته (هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها بصورة لاسلكية - جهاز حاسب آلى محمل عليه مصنفات غير مجازة رقابياً" محتوى القنوات الخاصة به)، وكذا (محطة بث لاسلكى لتوسيع دائرة البث بالشبكة).



وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق ربح مادى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك ستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وقبلت محكمة مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، الاسئتناف المقدم من المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم في حكم حبسهم عامين مع الشغل، والقضاء ببرائتهم.



وفي سياق اخر ، قضت محكمة جنح المقطم المنعقدة بجنوب القاهرة بمعاقبة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ.

وتبيّن انقضاء الدعوى بشأن متهمة توفيت بالسجن، وتم التحفظ على المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية عقب صدور حكم الإدانة.

كما أوضحت أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين تم ضبط 8 منهم، وجارٍ ضبط وإحضار الآخرين.

المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير الأختام في بنها



كما عاقبت محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، عاطلًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية وأختام واستصدار رخص قيادة مزورة فى بنها بمحافظة القليوبية.

ذكر أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1459 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2137 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "تامر م ع"، 32 سنة، عاطل، اشترك وأخر مجهول في تزوير محررات رسمية خاصة باستصدار عدد من تراخيص القيادة المزورة، من خلال تقديم بيانات وهمية للموظفين على أنها صحيحة، واستغل حسن نية الموظف المختص وقام باستصدار تراخيص القيادة والمركبات مزورة.