94 منفذا ثابتا ومتحركا لبيع السلع الغذائية  بالمنيا

ناقش اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة المنيا ، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء ، عددا من الملفات الهامة ، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة ، واللواء ياسر صلاح الدين مساعد مدير أمن المنيا.

والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من الجهات المعنية ، استهل المجلس أولى نقاشاته بملف التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ،بإعتباره أمن قومى وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بوقف مخالفات البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء .

والتشديد على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ، وكافة الجهات المعنية بالمتابعة اليومية ، و تكثيف الحملات لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي ، وتنفيذ قرارات الإزالة الفورية، ومحاسبة كل من يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي ، وذلك بمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مع التأكيد على رفع التقارير الفورية للواء أسامة القاضي محافظ المنيا لاتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في حينها .

كما تناول المجلس الجهود التي تقوم بها المحافظة في تطبيق مبادرة "خفض الأسعار" و الإجراءات التي من شأنها أن يشعر بها المواطن ، حيث استعرض المجلس خطة التوسع في عدد المنافذ الثابتة والمتحركة ، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية المصرية ، والشركة المصرية لتجارة الجملة ، حيث بلغ اجمالى المنافذ على مستوى مراكز المحافظة حتى الآن 94 منفذاً، فضلاً عن التفتيش المستمر على كافة الأسواق والمحال التجارية ، للتصدي لأى محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بالأسعار، مع التأكيد على تكليفات المحافظ بزيادة عدد المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة ، لتصل إلى كل القرى على مستوى المحافظة ، مع طرح كميات إضافية من السلع الأساسية ، بأسعار مناسبة دون مغالاة ، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.