وزير الري يلتقى المدير الإقليمى لبنك التنمية الإفريقى بمصر للتباحث حول مبادرة AWARe

على هامش فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، عبد الرحمن دياو المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي فى مصر.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول الدعم الحالى والمستقبلى الذى يقدمه بنك التنمية الافريقى لمبادرة AWARe.

وأكد الدكتور سويلم أن مصر أطلقت مبادرة AWARe بالتعاون مع العديد من الشركاء خلال مؤتمر COP27، خاصة في ضوء ما تواجهه العديد من البلدان الإفريقية من ضعف الاستثمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتى تؤثر سلبا على قطاع المياه، خاصة وأن الدول الافريقية تعد الأقل تسببا فى التغيرات المناخية والأكثر تضررا من التأثيرات السلبية لهذه التغيرات فى ظل ضعف البنية التحتية بها ، الأمر الذى يستلزم توفير تمويلات ضخمة لتنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع هذه التغيرات، مشيرا لدور بنك التنمية الافريقى فى الدفع نحو توفير التمويلات اللازمة من خلال الجهات المانحة والدول المتسببة فى هذه التغيرات المناخية.

وأشار الدكتور سويلم أيضا لأهمية توفير التدريب اللازم للمتخصصين فى مجال المياه للتعامل مع تغير المناخ بالدول الإفريقية، مشيرا لدور "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" الذى دشنته مصر تحت مظلة مبادرة AWARe فى القيام بدور بارز فى رفع قدرات المتخصصين الأفارقة للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ.