رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام الاتفاق في كأس خادم الحرمين

كشف البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر تشكيل العالمي لمباراة الإتفاق المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأول بارك.





وكان النصر فاز على أحد في دور الـ32 من البطولة كأس خادم الحرمين، بعد الإنتصار عليه بخمسة أهداف مقابل هدف فيما صعد الاتفاق بعد فوزه على جدة برباعية نظيفة.



شهد تشكيل النصر الأساسي أمام الاتفاق تواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي تاليسكا.





تشكيل النصر أمام الاتفاق جاء على النحو التالي:



في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في الدفاع: نواف بوشل – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – أليكس تيليس.

في خط الوسط: مارسيل بروزوفيتش، أوتافيو، سيكو فوفانا

في الهجوم: كريستيانو رونالدو، تاليسكا، ساديو ماني.

