موعد مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك السعودي

يستضيف ملعب الأول بارك، مباراة قوية ستجمع بين النصر والاتفاق في دور الـ16 ببطولة كأس الملك السعودي.

وكان الاتفاق قد فاز على النصر في انطلاق الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين بهدفين لهدف، ويأمل النصر في رد اعتباره.

وتنطلق مباراة النصر والاتفاق في تمام الخامسة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت مصر والسادسة إلا الربع بتوقيت الرياض.

وكان النصر قد فاز الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في التي جمعت بين الطرفين على ملعب ستاد الملك فهد، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من مباريات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وفا الاتفاق على الوحدة بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول الترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق الاتفاق إلى 20 نقطة ليحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي