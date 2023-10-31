الكفراوي: استقرار في أسعار الدواجن ووفرة في المعروض لمدة 6 أشهر

قال محمد الكفراوي، عضو الاتحاد العام لمربين الدواجن، إن حالة السوق مستقرة بسبب الإفراج الجمركى عن خامات الأعلاف ومستلزمات الدواجن، حيث إن مصانع الأعلاف تعمل بكاقة طاقتها لتغطية الطلب من مربى الدواجن وسد احتياجات المواطنين.

تحديات تواجه مربى الدواجن:

مشيراً إلى أنه تم التغلب على كافة التحديات التى تواجه مربى الدواجن بإشراف الدولة بالتعاون مع الطب البيطرى والغرف التجارية بالحفاظ على الثروه الداجنة.

استقرار فى السوق المحلية

واضاف أن توجهات الدوله في الفترة السابقة كان تيسير إجراءات الجمارك على جميع الخامات الخاصه بالحفاظ على الثروة الداجنة؛ مثل الأعلاف وتواجدها بكميات معقولة لتغطية الطلب المحلي وعدم حدوث اي اختنقات في السوق المحلية بما يؤدى إلى استقرار الأسعار في السوق المحلية من لحوم الدواجن والماشية.

مشيراً إلى أن خلال الفتره القادمة سيشهد السوق المحلي استقرار تام وللعلم (القاهره) هي أرخص بلدان العالم في أسعار الدواجن، والدولة لديها كميات وفيره من السلع الاستراتيجيه تغطي السوق المحلى خلال ٦ أشهر، ما يخلق ثباتًافى الأسعار.