ذعر وفزع في الجمرك .. انهيار عقار جديد بغرب الاسكندرية

استيقظ اهالى منطقة الجمرك بغرب الاسكندرية على صوت تصدع باحد العقارات ليفؤجئ الاهالى بانهيار جزئى لاحد العقارات مما تسبب فى دعر وفزع بين المواطنين، دون حدوث أي إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ من غرفة عمليات حي الجمرك يفيد بانهيار عقار رقم 3 بحارة فرغلي تقاطع شارع على المصري، وانتقل مسؤولو الحي ووحدة التدخل السريع إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم أسقفه خشبية وله حوائط حاملة، وتبين انهيار أجزاء منه وذلك دون حدوث أي إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

من حانبها، أوضحت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، أنه جرى فرض كردون حول العقار وإزالة الأجزاء الخطرة المعلقة ورفع الأنقاض وفتح الطريق أمام المارة. تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .