العناية الإلهية تنقد سكان الجمرك من الموت اثر انهيار عقار غرب الإسكندرية

انقدت العناية الالهية بالاسكندرية سكان عقار منطقة الجمرك من الموت المحقق اثر انهيار احد العقارات القديمة بحارة ابن جبير، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة، فيما تبين أن العقار خال من السكان وصادر له قرار هدم.

كان قد تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يفيد انهيار العقار رقم 4 شارع ابن جبير، وانتقل مسئولو الحي ووحدة التدخل السريع إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، خال من السكان، مكون من أرضي و3 طوابق علوية وجزء من الطابق العلوي، وانهيار أجزاء من الداخل وواجهة العقار، دون إصابات.

ومن جانبها، أشارت نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، أن العقار صادر له قرار هدم كلي وجار رفع الأنقاض وفتح الطريق أمام المارة وحركة المرور.

قررت إدارة حي الجمرك بالإسكندرية، برئاسة المهندسة نهى خليفة، رئيس الحي، عرض عقار قديم مكون من 4 طوابق سقطت منه أجزاء على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واللجنة الهندسية فى الحي، بعد سقوط أجزاء من العقار الخالي من السكان دون إصابات، لمعرفة حالته ومدى تأثيره على العقارات المجاورة وإذا ما كان يحتاج إلى ترميم أو هدمه ومعرفة حالته الإنشائية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.