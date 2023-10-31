أمطار وشبورة.. حالة الطقس المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الأربعاء، يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت أن هناك شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت وجود أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة:- العظمى 30 والصغرى 22

الإسكندرية: العظمى 27 والقاهرة 20

وادي النطرون:- العظمى 30 والصغرى 22

طنطا:- العظمى 29 والصغرى 22

شبين الكوم:- العظمى 30 والصغرى 22

دمنهور:- العظمى 30 والصغرى 22

مطروح:- العظمى 26 والصغرى 19

السلوم:- العظمى 25 والصغرى 18

سيوة:- العظمى 30 والصغرى 17

بورسعيد:- العظمى 29 والصغرى 24

دمياط:- العظمى 28 والصغرى 23

الزقازيق:- العظمى 31 والصغرى 23

المنصورة:- العظمى 29 والصغرى 22

الإسماعيلية:- العظمى 31 والصغرى 23

السويس:- العظمى 30 والصغرى 22

العريش:- العظمى 30 والصغرى 22

رفح:- العظمى 29 والصغرى 20

رأس سدر:- العظمى 32 والصغرى 23

نخل:- العظمى 31 والصغرى 16

طابا:- العظمى 30 الصغرى 22

كاترين:- العظمى 26 الصغرى 13

الطور:- العظمى 30 الصغرى 22

شرم الشيخ:- العظمى 32 الصغرى 23

الغردقة:- العظمى 31 الصغرى 23

مرسى علم:- العظمى 32 الصغرى 24

الفيوم:- العظمى 30 الصغرى 22

بنى سويف:- العظمى 31 الصغرى 21

المنيا:- العظمى 31 الصغرى 20

أسيوط:- العظمى 32 الصغرى 19

سوهاج:- العظمى 33 الصغرى 20

قنا:- العظمى 35 الصغرى 22

الأقصر:- العظمى 35 الصغرى 23

أسوان:- العظمى 36 الصغرى 23

أبو سمبل:- العظمى 35 الصغرى 24

الوادي الجديد:- العظمى 35 الصغرى 22

شلاتين:- العظمى 31 الصغرى 24

أبو رماد:- العظمى 30 الصغرى 22

حلايب:- العظمى 28 الصغرى 23

رأس حدربة:- العظمى 29 الصغرى 23