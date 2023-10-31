الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كولر يرد على تصريحات مدرب صن داونز بشأن الشكوى ضد الحكم

كولر
كولر

رد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصريحات رولاني موكوينا مدرب صن داونز حول شكوى المارد الأحمر بشأن التحكيم في مباراة الذهاب في الدوري الأفريقي.

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وكان موكوينا أنتقد النادي الأهلي مؤكدا أنه متفاجئ من أن الأهلي يشكو من كل شئ، وقبل ذلك اشتكى من موعد المباراة وتم تغييره، مضيفا أنه في كل مرة يخسر فيها الأحمر يشكو الحكام.

رد كولر على تصريحات مدرب صن داونز خلال المؤتمر الصحفي أن حديثه عن التحكيم كان عن كرة بيرسي تاو فقط، بعدما أستلم اللاعب الكرة واللاعب دفعه بقوة كبيرة، ورأينا جميعا فارق البنيان الجسدري بين بيرسي، ومدافع صن داونز.

وتابع أنه لم يتحدث عن مخالفة أو كرات في وسط الملعب لم تكن مؤثرة هي حالة واحدة فقط التي تحدثت عنها، مضيفا أن انتقاده لم يكن للحكم ولكن ضد تقنية الفيديو لأنها وجدت لمثل تلك الحالات، والحكم إذا كان لديه أي شكوك يطلب من حكم الفيديو أن يشاهد الحالة.

وأضاف أن ما أثار غضبي هو عدم استدعاء الفار للحكم مثلما خدث في مباريات أخرى لنا في الفترة الأخيرة.

وواصل أن الغرض من تقنية الفيديو أن مثلما ما يحدث في أوروبا هي تقليل أخطاء العنصر البشري، لكنني لم أتحدث عن أي تفاصيل أخرى بإستثناء ما حدث مع تاو خاصة في هذا الوقت من اللقاء.
 

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