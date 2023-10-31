فريق كورال الجامعة البريطانية يتألق بأمسية غناء وطنية

أحيا فريق كورال الجامعة البريطانية فى مصر، أمسية غنائية وطنية بعنوان " ليلة الكورال ..الفن أقوي رسالة"، بمسرح الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.



جاء ذلك بتنظيم من اتحاد طلاب الجامعة البريطانية في مصر وبالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس أمناء الجامعة، وحضر الأمسية عددًا من أعضاء مجلس الأمناء، وعلى رأسهم السيدة فريدة خميس رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب.

وقدم الفريق الذي يضم مجموعة كبيرة من طلاب الجامعة الموهوبين وأصحاب الأداء الجيد والصوت المميز، مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية، لكبار المطربين مثل أغنية تحيا مصر تحيا، وابن مصر، وطوبة فوق طوبة، كما قدم الفريق عددًا من الأغاني الفلسطينية تضامنًا مع الأشقاء الفلسطنين في هذه الأوقات العصيبة التي يمرون بها، مثل أغنية زهرة المدائن.

وعلى هامش فعاليات الكورال تواجد جناح الهلال الأحمر بحرم الجامعة، والذي تم تخصيصه لتلقي التبرعات على مدار فعاليات اليوم.

يذكر أن فريق كورال الجامعة البريطانية فى مصر، نظم هذه الفعالية بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات.

توقيع بروتوكولات مع الجامعة البريطانية

وشهد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أمس، مراسم توقيع عددًا من بروتوكولات التعاون بين الجامعة البريطانية في مصر، وكلًا من شركة تنمية الريف المصري الجديد، والمركز القومي لبحوث المياه، وشركة مصر للمسبوكات، ومزرعة ريف للأبحاث.

جاء ذلك على هامش فعاليات حفل ختام مشروع الموارد ميسورة التكلفة للنمو الصناعي في مصر (RIndustry)، والذي يتم تنفيذه بإدارة البحوث والمشروعات بالجامعة البريطانية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بهدف تأصيل البحوث والابتكار من أجل النمو الشامل لخلق فرص العمل، وتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتغيير ثقافة استخدام الموارد في الصناعة المصرية لتعزيز الاقتصاد والمنافسة.

وشارك فى المشروع كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومركز بحوث وتطوير الفلزات وشركة إيزيس للصناعات الغذائية.

وأكد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن نتائج هذا المشروع تدعم العديد من أوجه التعاون التي من شأنها تعزيز دور الجامعة في تحقيق رؤية مصر 2023، بالتزامن مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية بإشراك الجامعات في عملية التنمية، كما يعود بالنفع والتنمية على الدولة المصرية، ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يكفل توفير موارد صديقة للبيئة ومجدية اقتصاديًا، وبالتالي فإن ذلك سيعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في السوق العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية أن هذا المشروع شمل على العديد من المهام التي تكفل تحقيق استراتيجية الجامعة البريطانية بخدمة المجتمع والتمحور حول الطالب، لأنه ضم عددًا من الطلاب والباحثين الشباب من الجامعة للمشاركة في تطوير النماذج الأولية للمشروع، وكذلك احتضان ودعم 5 شركات ناشئة وتقديم دعم مالي لكلًا منها؛ لتطوير أفكارهم والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية للطاقة المتجددة وإدارة المياه.