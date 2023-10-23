الجامعة البريطانية تكرّم الفائزين في مسابقة "جريس" العالمية

كرّمت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، عددًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين، الفائزين بالمركز الثاني فى المسابقة التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة.

جاء ذلك في إطار الخطة التنفيذية للمبادرة العالمية؛ لمكافحة الفساد في مجال التعليم، وتمكين الشباب "جريس".

وحصل طلاب الجامعة البريطانية على المركز الثاني على مستوي الجامعات العشر المصرية المشاركة الحكومية والخاصة، لأفضل ورقة سياسات في مجال مكافحة الفساد، بموضوع بحثي حول "دور الأمن السيبراني في مكافحة الفساد فى مجال البيانات البيولوجية".

وضم فريق الجامعة البريطانية الفائز كلًا من حسين أسامة محمد الطالب بكلية القانون، وليلي خالد الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، وأحمد وسام فهمي الطالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، وجمانة أحمد مجاهد الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال.

كما كرمت الجامعة البريطانية أعضاء هيئة التدريس المشرفين على أوراق السياسات المشاركة في المسابقة وهم: الدكتور تامر الدمياطي، والأستاذة الدكتورة ياسمين خضري ، والدكتورة مها الديجاني ، والدكتورة مروة زين ، فضلًا عن تكريم جميع الفرق الفائزة بالمراكز الأولي والثانية والثالثة الطلاب من مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وخلال حفل التكريم قدم الدكتور محمد إسماعيل، مستشار رئيس الجامعة ومنسق مبادرة جريس بالجامعة البريطانية فى مصر ، عرضاً يوضح فعاليات وأنشطة " جريس " وهي تأهيل شباب الجامعة لمكافحة الفساد بشتى صوره ، وقد تم تأهيل عدد من الطلاب ليكونوا " سفراء الحوكمة " بعد حصولهم على دورة تدريبية بمعهد الحوكمة التابع لوزرة التخطيط ، وخلال مسابقة " جريس " لأفضل أوراق السياسات فى مجالات مكافحة الفساد فقد شارك عدد(81) طالب يمثلون عدد(21) فريق للبحث فى مجالات: تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في مجال الرياضة،الرقمنة وميكنة الخدمات ودورهما في مكافحة الفساد، دور الأمن السيبراني في مكافحة الفساد ، آليات الحد من الفساد المالي في الجهاز الإداري للدولة ، آليات الحد من الفساد المالي في القطاع الخاص ، آليات الحد من الفساد في المجتمع المدني كما تم تنظيم ثلاث دروات تدريبية عن مكافحة الفساد فى مجال التعليم العالي للفئات الثلاث بالجامعة وهم : الطلاب ، الموظفين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .

الجامعة البريطانية تسعى لصقل شخصية طلابها

وأكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية أن هذا الإنجاز يعد رصيدًا كبيرًا للجامعة البريطانية؛ لأنه يأتي بعد فترة قصيرة من تصدر الجامعة تصنيف التايمز العالمي وحصولها على المركز الأول بين الجامعات الخاصة، وهو ما يؤكد مكانتها المرموقة كمنارة للعلم والمعرفة، وجدارة أعضاء هيئة التدريس بها، كما يؤكد كفاءة وتميز طلابها وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المختلفة والفوز بمراكز متقدمة.

وأضاف لطفي أن الجامعة البريطانية تسعي دائمًا لصقل شخصية طلابها وتنمية مهاراتهم، وتطوير قدراتهم العقلية، ودعم إبداعاتهم وابحاثهم القيمة وخاصة التي تهدف إلى تحسين كافة المجالات المعنية بخدمة أغراض التنمية في مصر، لأن التميز فى مجال التعليم والبحوث والتطوير والابتكار هو السبيل لتحقيق الريادة بين جامعات ومؤسسات التعليم.

ولفت رئيس الجامعة البريطانية إلى أهمية مشاركتكم في المسابقات العلمية لتعزيز روح الابتكار والتدريب على ريادة الأعمال والتفكير النقدي وتقديم الحلول والتوصيات، وأنا على ثقة دائمة أنكم تستطيعون فعل المزيد.