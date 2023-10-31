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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي يهنئ الجزائر قيادة وحكومة بمناسبة الذكرى الـ69 للثورة

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

هنأ السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة الذكرى الـ ٦٩ للثورة الجزائرية المجيدة التي توافق الأول من نوفمبر من كل عام، مؤكدا أنها ذكرى غالية لملحمة خالدة في تاريخ كفاح الشعوب العربية من أجل نيل الحرية والاستقلال وتخليدا للتضحيات العظيمة التي قدمها شهداء ومجاهدو الثورة التحريرية في سبيل تحرير الوطن واستعادة السيادة الوطنية.

 

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وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، سائلًا الله "عز وجل" للجمهورية الجزائرية وشعبها دوام الأمن والاستقرار، ومزيدًا من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور والتقدم، في ظل قيادة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأن يُديم على فخامته موفور الصحة والعافية.

 

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