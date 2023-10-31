جامعة طيبة التكنولوجية توافق على إنشاء برنامجين دراسيين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

ترأس الدكتورعادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة بحضور أعضاء المجلس، إذ استهل المجلس جلسته، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة، ثم النظر فيما استجد من موضوعات.

ووافق المجلس على عدة قرارات جاء أبرزها؛ إنشاء برنامجين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وهما، "برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وبرنامج تكنولوجيا البناء والتشييد، كما وافق على اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني بكليات الجامعة، للعام الجامعي 2022/2023.

ووافق المجلس على اعتماد لائحة الساعات المعتمدة بكليات الجامعة، ( كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية – كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة)، كما وافق على اعتماد لائحة مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بجامعة طيبة التكنولوجية، واعتماد الخطة التدريبية للعام الجامعي 2023/2024 الخاصة بمركز التدريب بالجامعة.

كما وافق المجلس على مقترح توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك مع الجامعة، جاء أهمها مقترح توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء (قطاع التدريب)، بما يخدم برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة المزمع إنشاءه بالجامعة، ومقترح توقيع برتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع السفارة الهولندية، ووزارة التجارة والصناعة، كشريك صناعي، لتدريب الطلاب في برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، المزمع إنشاءه بالجامعة، ومقترح توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي، للمساهمة في تدريب الطلاب في برنامج تكنولوجيا البناء والتشييد المزمع إنشاءه بالجامعة.