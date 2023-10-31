سبيرو سباتس تعود من جديد.. حملات المقاطعة تفتح الباب للمنتج المصري

أعلنت شركة سبيروسباتس للمياه والمشروبات الغازية عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل وظائف خالية لديها، وذلك عقب زيادة معدل الإنتاج، بعد إطلاق حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية وتشجيع المنتجات المحلية.

ونوهت شركة سبيرو سباتس عن حاجتها على وجه السرعة لعدد من الموظفين نظرًا للضغط الشديد على الشركة من حيث الكميات المطلوب توفيرها في الأسواق، فبعد أن كانت نسبة إنتاج الشركة ضئيل جدًا أصبحت الآن تبحث عن موظفين للتعيين على وجه السرعة، وذلك بعد زيادة الطلب عليها وزيادة معدل الإنتاج بعد إطلاق حملات دعم المنتج الوطني.

وعادت منتجات شركة سبيرو سباتس للصدراة مرة أخرى عقب إطلاق حملة مقاطعة المنتجات الأجنبية التي تدعم قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على غزة، واعتزام العديد من المواطنين على تشجيع المنتجات محلية الصنع.

ووفقًا للبيان الصادر عن الشركة وتوسعاتها وفتح أفرع في محافظات عدة، فإن الشركة تتطلب للتعيين فورًا الوظائف التالية:



الوظائف المتاحة في شركة سبيرو سباتس

15 مندوب بيع تجزئة برخصة أو بدون في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

8 مشرف بيع جملة القاهرة والجيزة ومحافظات وجه قبلي «الصعيد» ومحافظة البحر الأحمر.

15 مندوب بيع جملة القاهرة والجيزة والإسكندرية.

4 محاسبين خبرة إناث أو ذكور.

4 مدخل بيانات إناث أو ذكور.

4 مناديب تحصیل.

2 منادیب کبار عملاء.

2 أخصائي موارد بشرية إناث أو ذكور.

مدير حركة للسيارات.

مدير مبيعات للتصدير.

فيما أعلنت شركة سبيرو سباتس عن كيفية التقديم وأماكن إجراء المقابلة حيث أنه يتم التقديم عبر [email protected]، وإجراء المقابلات في العنوان: 6 مربع 1183 - مربع الوزراء مساكن شيراتون.