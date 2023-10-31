لص يكشف عن خطته لسرقة الشقق السكنية بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس عاطل، متهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات اللص

وأدلى المتهم أمام جهات التحقيق باعرتفات تفصيلية، وأقر أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

وفي سياق منفصل قررت نيابة المطرية، اليوم، إحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنح؛ لاتهامهم بسرقة محل هواتف محمولة بأسلوب كسر القفل.

وكشفت التحقيقات بوجود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بسرقة محل هواتف المحمولة الخاصة بيه وباجراء التحريات الأمنية اللازمة التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكابهم جريمة سرقة محل هواتف محمولة بهدف بيعها والتربح والكسب غير المشروع منها.

باستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

وفى سياق متصل، فقد أحالت جهات التحقيق بمدينة نصر، 3 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بتشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة، وقيامهم بسرقة هاتفا محمولا لـ طالب أجنبي اثناء سيره بمدينة نصر.

تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة القسم قررت بتضررها من تعرض نجلها "طالب" مقيم بذات العنوان لسرقة هاتفه المحمول من قِبل ثلاث أشخاص حال قيامه بالتوجه لشراء طعام من أحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تحت قطاع شرق القاهرة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" مترجلين وأقروا بتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وأقر بعلمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف واتهمهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.