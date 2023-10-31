الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من العقارات وBP تضر بقطاع الطاقة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31-10-2023، بقيادة أسهم العقارات والكيماويات مع تقييم المستثمرين لمجموعة من البيانات الاقتصادية، في حين أثرت أرباح ضعيفة لشركة بي.بي في الربع الثالث على قطاع الطاقة.

وبحلول الساعة 0826 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة لكنه يتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2022.

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية في سبتمبر، بسبب استمرار التضخم المرتفع، في حين نما الاقتصاد الفرنسي 0.1 في الربع الثالث.

وصعد قطاعا العقارات والكيماويات بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما.

لكن قطاع الطاقة كان الأسوأ أداء بسبب انخفاض سهم BP "بي.بي" 4.2 بالمئة بعد أن جاءت أرباح الربع الثالث دون توقعات المحللين.

وهبط سهم سيمنس إنرجي 2.4 بالمئة، بعد أن قالت مصادر إن الشركة تدرس بيع جزء من حصتها التي تبلغ 24 بالمئة في سيمنس المحدودة المدرجة في الهند للشركة الأم سابقا سيمنس إيه.جي بهدف دعم الميزانية العمومية. وانخفض سهم سيمنس إيه.جي 0.2 بالمئة.

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الإثنين، مدعومة بأسهم الرعاية الصحية مع تراجع عوائد السندات بينما يقيم المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسية 0.8% بعد تراجعه بأكثر من 4% في الأسبوعين الماضيين.

وانخفضت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو مع اعتقاد المستثمرين بأن الأسواق متأثرة على نطاق واسع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة أعلى لمدة أطول.

وأظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم السنوي في إسبانيا في أكتوبر لم يتغير عن الشهر الماضي عند 3.5%.

وصعد قطاع الرعاية الصحية فى الأسهم الأوروبية بنسبة 1.1% مدعوما بارتفاع نسبته 2.5% لسهم نوفو نورديسك.

وقفز سهم سيمنس للطاقة فى الأسهم الأوروبية 9% مع استمرار المحادثات خلال بداية الأسبوع الجاري مع برلين بشأن ضمانات بنحو 15 مليار يورو (15.8 مليار دولار) تتعلق بمشاريع.

وصعد سهم داسو سيستم فى الأسهم الأوروبية 3% بعد أن قام جيه.بي مورغان برفع توصيته لشركة البرمجيات الفرنسية إلى "زيادة الوزن" من "تقليل الوزن" في المحافظ الاستثمارية.

وارتفع سهم إتش.إس.بي.سي فى الأسهم الأوروبية 1.2% بعد الإعلان عن عملية جديدة لإعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار وزيادة الأرباح لأكثر من المثلين في الربع الثالث.