الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تباين لمؤشرات البورصة وسط خسائر بلغت 15.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد بين الارتفاعات والانخفاضات.

أغلق رأس المال السوقي للأسهم على تراجع متكبدا 15.6 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.573.3 تريليون جنيه.

 تراجع مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوي 23086نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة   صعودا  بنسبة 1.6%  ليغلق عند مستوى4408 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.9%   ليغلق عند مستوى 6638نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين  للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 150 مليون  جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين  العرب والأجانب وسط تداولات 4.8 مليار جنيه.

 

 

 

 

 

 

 

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