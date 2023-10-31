وثيقة أوروبية تقترح إدارة دولية لقطاع غزة

اقترحت وثيقة أوروبية تولي تحالف دولي تأمين قطاع غزة بعد الحرب بالتعاون مع الأمم المتحدة، كما أوضحت أن هذا التحالف سيتولى أيضًا تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى غزة.

وحذرت الوثيقة الأوروبية من تداعيات القصف العشوائي واقترحت عمليات جراحية دقيقة في غزة، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

فيما شككت في قدرة إسرائيل القضاء على حماس بالوسائل العسكرية.

كذلك جرى اتفاق أوروبي حول تجفيف منابع دعم حركة حماس ماليًا وسياسيًا.

وكان القادة الأوروبيون قد تجنبوا هذا الأسبوع أي ذكر لوقف لإطلاق النار رغم مطالبة بعض الدول الأعضاء في التكتل باستخدام لغة أكثر حزما.

وأجرى زعماء الاتحاد الأوروبي نقاشات امتدت خمس ساعات يوم الخميس الماضي للتوصل إلى موقف يدعو لفتح "ممرات إنسانية" لكن لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

ويعدّ تبادل الاتهامات يوم السبت الفائت مؤشرا آخر إلى الانقسامات المستمرة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب.

كما كشف التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الانقسامات في الاتحاد الأوروبي.

وصوتت ثماني دول في الاتحاد الأوروبي بينها بلجيكا وفرنسا وإسبانيا لصالح قرار غير ملزم يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية".

في حين كانت النمسا والمجر من بين أربع دول أعضاء في الاتحاد صوتت ضد القرار، بينما امتنعت 15 دولة بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا عن التصويت.

وانتقدت إسرائيل والولايات المتحدة القرار لأنه لم يذكر حماس.

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