تشكيل إيسترن كومباني في مواجهة الإعلاميين بكأس مصر

أعلن خالد إينو المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة الإعلاميين اليوم ضمن مواجهات الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس مصر.

جاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي

سعيد فتحي

خط الدفاع

أحمد عصام- عمرو زعفان - مصطفى إبراهيم - إيهاب يوسف.

خط الوسط

أحمد طارق -مصطفى بهاء - محمد عبدالله - أسامة إبراهيم (كاچو).

الهجوم :

محمد أنور الليمبي - إسماعيل أشرف.

البدلاء :

أحمد ابو بكر (بوسكا) - أحمد سعيد الأعصر- محمد عادل القرش - محمد حسن- محمد فرج- عبدالعظيم شريف - عبدالخالق عبد الرحمن- عبد الفتاح أحمد - علي العربي.