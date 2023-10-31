فئات مسموح لها بالتواجد باللجان خلال التصويت بالانتخابات الرئاسية

حدد الدستور المصري، الفئات التي يُسمح لها بالتواجد في لجان الاقتراع ، وذلك بخلاف رؤساء اللجان، حسب المادة العاشرة من قرار الهيئة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي يتبقي علي انطلاقها أيام قليلة، يتساءل الكثير من المواطنين عن العديد من التفاصيل المرتبطة بإجراء عملية الانتخابات ومنها من الفئات التي يحق لها التصويت ومتى يحرم المواطن من المشاركة في الانتخابات.

فئات مسموح لها بالتواجد باللجان

وتضمنت المادة العاشرة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر، في وجود ممثلي ومندوبي كل وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، فضلًا عمن يسمح لهم وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر الانتخابات بالتغطية الإعلامية، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.

حق التصويت

ويشار إلى أن حق التصويت مضمون لكل مصري ومصرية بلغ 18 عاما فإن هناك فئات محرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة أو أي انتخابات سواء برلمانية أو محلية او استفتاء لعدد من الفئات.

فنصت المادة 2 من القانون على حرمان مؤقت للمحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احـتـجـازه الإلزامـي بإحدى منشـآت الصحـة النفسية.

بينما نص القانون أيضاً على حرمان لمدة ست سنوات لمن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب الضريبي أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل.