الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إنجاز جديد لأبناء المؤسسات العسكرية الرياضية بالبطولة الإفريقية للتجديف في تونس

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازًا رياضيًا جديدًا خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب المصرى فى البطولة الإفريقية للتجديف المكون من (18) لاعبا ولاعبة والتى استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة تونس بمشاركة (168) لاعبا ولاعبة يمثلون (20) دولة.
 

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 وحجز لاعبان من المؤسسة العسكرية بطاقتين للتأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024 (أوليمبى - باراليمبى)، حيث حقق الرائد /على مصطفى الزينى (مصاب عمليات بسيناء) الميدالية الذهبية للتجديف قارب زوجى مختلط وحجز بطاقة التأهل للأولمبياد الباراليمبية ، كما حقق المساعد / عبدالخالق سمير البنا لاعب نادى طلائع الجيش الميدالية الذهبية للتجديف قارب فردى رجال وحجز بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثالثة على التوالى ، وبذلك يصبح عدد المتأهلين رسمياً لأولمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية (10) لاعبين ولاعبات.

 يأتى هذا الإنجاز فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إستمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى خفاقاً فى كبرى المحافل الإقليمية والعالمية.


 

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الجريدة الورقية