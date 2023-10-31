جولة تفقدية لرئيس جامعة حلوان في 4 كليات (صور)

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية في كليات الاقتصاد المنزلى والتربية الموسيقية والفنية وفنون جميلة لمتابعة العملية الدراسية.

وزار رئيس جامعة حلوان كلية الاقتصاد المنزلى حيث استقبله الدكتور خالد القاضى عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

واجتمع رئيس جامعة حلوان مع أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بالكلية وأكد على أن كلية الاقتصاد المنزلي من الكليات العريقة والمتميزة وبها العديد من الوحدات الإنتاجية التي يمكن أن يكون لها مردود ايجابي على الكلية والجامعة.

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة استغلال إنتاج الطلاب وتسويقه وتدريب الطلاب لتكون منتجاتهم ملائمة لاحتياجات سوق العمل، وتشجيع الطلاب على إقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأننا الآن نعيش عصر ريادة الأعمال، لذا يجب تهيئة الشباب ودعمهم وتحفيزهم لإطلاق الأفكار الجديدة، موضحا أن الجامعة بها عدد من الحاضنات التكنولوجية التي تتبنى مشروعات الطلاب من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

رئيس جامعة حلوان يطلع على تجهيزات كلية التربية الموسيقي

وتفقد رئيس جامعة حلوان كلية التربية الموسيقية، وكان فى استقباله الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وجاءت تلك الزيارة للاطلاع على سير العملية التعليمية بالكلية ومتابعة أعمال تطوير مبنى كلية التربية الموسيقية، حيث اطلع على التجهيزات الحديثة بالكلية ومدى توافقها مع احتياجات العملية التعليمية، وأكد على ضرورة تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في التعليم والبحث العلمي.

واستكمل رئيس جامعة حلوان سلسلة جولاته بعمل جولة تفقدية لكلية التربية الفنية وكان فى استقباله الدكتور نبيل عبد السلام عميد الكلية، ووكلاء الكلية، واجتمع الدكتور السيد قنديل بأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام، مؤكدا ان جامعة حلوان هى الجامعة الأم للفنون وهذا يؤكد على هوية ورؤية الجامعة لكونها جامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات فريدة، وعقب الاجتماع تفقد رئيس الجامعة عدد من قاعات التدريس والمعامل وتحاور مع الطلاب حول متطلباتهم وأكد على تلبية جميع احتياجاتهم.

كما قام رئيس جامعة حلوان بعمل جولة تفقدية لكلية الفنون الجميلة، وكان فى استقباله الدكتور عمرو سامى عميد الكلية، ووكلاء الكلية وخلال الجولة اطلع الدكتور "قنديل" على سير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية بالكلية، كما تفقد جميع أقسام الكلية والمعامل وورش العمل الفنية' والوحدات الانتاجية ومكتبة الكلية، وعقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية لمناقشة سبل تطوير العملية التعليمية والبحثية وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتفعيل الشراكات الدولية وعمل برامج جديدة تواكب احتياجات المجتمع، بهدف إتاحة فرص تدريب عملية للطلاب وتوظيف الخريجين.

كما ناقش الاجتماع آليات تشجيع البحث العلمي وربطه باحتياجات سوق العمل والصناعة، وسبل الارتقاء بمستوى الأداء الفني.

وفي نهاية اللقاء، تفقد رئيس الجامعة المعرض الرئيسى بالكلية، ومعرض برنامج الرسوم المتحركة وايضا معرض التصميم الجرافيكي، كذلك معرض الدكتور فخرى العزازى والذى تناول المعالجة التشكيلية لديكور برامج التلفزيون الشبابية .

ورافق رئيس جامعة حلوان خلال تفقده للكليات الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد ناصر امين عام الجامعة وهشام رفعت، والدكتورة مها عبد الرحيم، وفريدة محمد الأمناء المساعدين بالجامعة، وطارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

