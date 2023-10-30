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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

إدراج جامعة حلوان بـ5 تخصصات في تصنيف تايمز العالمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أدرجت جامعة حلوان في خمس تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي "World University Rankings 2024 by subject". 

واحتلت جامعة حلوان فئة 800-601 دوليا،  فى تخصص العلوم الصحية  والمرتبة السابعة محليا.

ترتيب جامعة حلوان في التخصصات المختلفة

وفى تخصص علوم الحياة، جاءت  جامعة حلوان في 800-601  دوليا، وفي المرتبة العاشرة محليا، وفى تخصص الهندسة احتلت الجامعة فئة 1001  دوليا، والمرتبة الـ ٢٥ محليا. 

وجاءت جامعة حلوان في الفئة 1000-801  دوليا، في تخصص العلوم الفيزيائية والمرتبة الـ ٢١ محليا في تصنيف تايمز. 

وفي تخصص علوم الكمبيوتر، احتلت جامعة حلوان الفئة 601-800  دوليا، وفي المرتبة السابعة محليا.

خطوات جامعة حلوان ملموسة في التصنيفات الدولية 

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  أن الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية وتحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية. 

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات، ويأتي هذا التقدم في إطار الإستراتيجية التي انتهجتها الجامعة لإظهار دورها العلمي والبحثي.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تحتوى على  قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي،  وتسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم الباحثين.

تقدم جامعة حلوان في تصنيف شنغهاي

وحققت جامعة حلوان قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات هذا العام. 

حصلت جامعة حلوان على المركز الرابع عشر بين الجامعات المصرية في مجال العلوم الصيدلانية، حيث جاءت في المركز 400:301 ،مقارنة بالعام الماضى 401-500

أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة نجحت في التقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقيق منافسة قوية مع الجامعات العالمية، حيث نسعي بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية تحقق عائدا ملموسا على الاقتصاد والمجتمع، وليس مجرد نشر دولي فقط للأبحاث، وهو ما ساهم بشكل كبير في احتلال الجامعة مراكز متقدمة في كل التخصصات.
 

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