توقيع مذكرة تعاون بين كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان وشركة مجوهرات

وقعت كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان مذكرة تعاون بين شركة سليمة جولد للذهب والمجوهرات لتبادل الخبرات وتدريب الطلاب وتشغيل خريجين القسم.

ووقع المذكرة محمد السعيد يوسف عبد العال سليمة، رئيس مجلس الادارة ورئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان.

جاء ذلك على هامش مؤتمر قسم المنتجات المعدنية والحلى بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية.

معرض جامعة حلوان

كما أقيم معرض طلابي متنوع ليشمل مجالات القسم من حلي ومجوهرات ومنتجات الإضاءة ورموز التقدير التذكارية، الذى كان له الأثر وعكس نشاط القسم ودور كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان فى المشاركة المجتمعية حيث تم بالفعل اختيار بعض أعمال الطلاب للتنفيذ بالمصنع لطلاب مشروع التخرج للعام القادم على نفقة المصنع.

كما تم بالفعل اختيار عدد 3 طلاب للعمل بالمصنع بقسم التصميم واشراف الإنتاج.

وعقد المؤتمر تحت إشراف الدكتور شريف حسن، والدكتورة إيمان ابو طالب، والدكتورة مروة خفاجى، وكلاء الكلية، الدكتور محمود أحمد رئيس القسم العلمى، وبحضور جميع اساتذة القسم والهيئة المعاونة، وبعض الخريجين وبعض رجال الصناعة.

جولة تفقدية لرئيس جامعة حلوان

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية إلي كلية الاقتصاد المنزلى حيث استقبله الدكتور خالد القاضى عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

واجتمع رئيس جامعة حلوان مع أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بالكلية وأكد على أن كلية الاقتصاد المنزلي من الكليات العريقة والمتميزة وبها العديد من الوحدات الإنتاجية التي يمكن أن يكون لها مردود ايجابي على الكلية والجامعة.

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة استغلال إنتاج الطلاب وتسويقه وتدريب الطلاب لتكون منتجاتهم ملائمة لاحتياجات سوق العمل، وتشجيع الطلاب على إقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأننا الآن نعيش عصر ريادة الأعمال، لذا يجب تهيئة الشباب ودعمهم وتحفيزهم لإطلاق الأفكار الجديدة، موضحا أن الجامعة بها عدد من الحاضنات التكنولوجية التي تتبنى مشروعات الطلاب من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتفقد رئيس جامعة حلوان كلية التربية الموسيقية، وكان فى استقباله الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وجاءت تلك الزيارة للاطلاع على سير العملية التعليمية بالكلية ومتابعة أعمال تطوير مبنى كلية التربية الموسيقية، حيث اطلع على التجهيزات الحديثة بالكلية ومدى توافقها مع احتياجات العملية التعليمية، وأكد على ضرورة تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في التعليم والبحث العلمي.