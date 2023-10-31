مستشار رئاسة الجمهورية يتفقد مشروع تطوير حديقة الأزبكية

تفقد اللواء أركان حرب مهندس حسن عبدالشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مشروع تطوير حديقة الأزبكية، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التطوير على أرض الواقع، ووضع الحلول المناسبة للتغلب على معوقات التنفيذ، وذلك في إطار متابعة مشروعات تطوير القاهرة الخديوية.

واستمع اللواء أركان حرب مهندس حسن عبدالشافي، ومرافقوه، إلى شرح مفصل عن تطوير مفردات الحديقة، حيث تم الانتهاء من جميع المنشآت الخاصة بالحديقة والمرافق الرئيسية، وجار تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعات، كما زاروا مبني نادي السلاح والذى يُعد من أقدم الأندية في الشرق الأوسط، واستعرضوا خطة التطوير المقترحة، لاستعادة القيمة المعمارية والتراثية للمبنى.

واطلع مستشار رئاسة الجمهورية ومرافقوه على تصميم منطقة أكشاك الكتب الجديدة على حدود الحديقة، والتي تم تصميمها من خلال مسابقة معمارية بين طلاب الجامعات المصرية، بجانب مناقشة مقترح تطوير المنطقة المحيطة بالحديقة، متمثلة في ميدان الأوبرا، وتطوير جراج ميدان الأوبرا، وتنظيم تواجد الباعة الجائلين.

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن مشروع تطوير حديقة الأزبكية، يشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتعد حديقة الأزبكية من أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة، وتم تنفيذها فى القرن التاسع عشر فى عهد الخديوي إسماعيل، ويتم تطويرها حالياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية.