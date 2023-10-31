محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل

أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بما تم إنجازة بمشروع محطة قطارات الصعيد في بشتيل وما ستمثلة من نقلة نوعية هائلة في منظومة محطات السكك الحديدية.



تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية لأعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات الصعيد حيث أكد المحافظ أن المشروع المقام علي مساحه 239 ألف متر مربع تقريبًا أي بما يعادل 57 فدانًا يعد أحد المشروعات القومية والتنموية الكبيرة التي تقام علي أرض الجيزة.



شملت جولة المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية والتوسعات في محور أحمد عرابي الجديد وهو احد المحاور الأربع المحيطة بالمحطة ضمن شبكة الطرق الضخمة التي تم إنشاؤها لربط حركة التنقل من والي محطة قطارات الصعيد ببشتيل.



وثمن محافظ الجيزة الدوري الكبير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهودها المتميزة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية وكذا المحاور المرورية التي تساهم في ربط الحركة المرورية باعتبارها شريان التنمية وقاطرة التقدم التي ستسهم في تسهيل حركة المواطنين وحل مشكلات التكدسات المرورية بالنقاط الساخنة.



وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة بطلاء عدداً من العقارات والمنشأت الخدمية الواقعة بمحيط محطة قطارات بشتيل والمحاور المرورية الواقعة بجوارها لتتماشي مع النقلة الحضارية التي تشهدها المنطقة بالكامل ، مؤكداً علي الإلتزام بتوحيد الألوان لمراعاة المظهر الحضاري.



كما وجه المحافظ جهاز السرفيس والنقل الجماعي بنقل مواقف السيارات العشوائية لتسهيل الحركة المرورية خاصه مع توفير عدداً من مواقف السرفيس الحضارية لتكون بديلا للمواطنين.



رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير المساعد واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الأسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورمضان عماره رئيس حي المنيرة.