أسباب تراجع تصنيف محمد صلاح في "البالون دور"

تراجع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في تصنيف جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" 2023، ما دفع قطاع كبير من الجماهير للتساؤل عن أسباب ذلك على الرغم من أن نجم الريدز يعد من أبرز المنافسين على الجائزة.

محمد صلاح حصل على المركز الحادي عشر في الكرة الذهبية، ليسجل أسوأ تصنيف له في آخر 5 سنوات، بينما توزعت المركز الثلاثة الأولى بين ليونيل ميسي وارلينج هالاند وكيليان مبابي على نحو الترتيب.

التراجع الواضح لنجم ليفربول في الكرة الذهبية، أصاب عدد كبير من الجماهير بالدهشة والاستغراب كونه أحد أبرز لاعبي العالم في السنوات الأخيرة والنجم الأول في كتيبة الريدز، ما دفعنا لسرد أسباب تراجعه في تصنيف الكرة الذهبية بالنسخة الحالية.

أسباب التراجع

تختار الكرة الذهبية صاحبها بالنظر إلى إسهاماته الجماعية وليس بالنظر إلى الأرقام الفردية التي يحققها، لذا فإن ليفربول هو العامل الأقوى في تراجع محمد صلاح في تصنيف الكرة الذهبية، بعد الابتعاد عن منصات التتويج في الموسم الماضي حيث كان بعيدا كل البعد عن لقب البريميرليج بسبب النتائج المخيبة والتي أبعدته عن المربع الذهبي ومن ثم الغياب عن بطولة دوري أبطال أوروبا الذي منافسا عليها في السنوات الماضية.

على الرغم من تألق محمد صلاح مع ليفربول إلا أنه لم يستطع انتشال الريدز من آزماته الفنية، حيث أنهى الفريق الدوري الإنجليزي بالكاد في المركز الخامس ليشارك في الدوري الأوروبي ويطوي موسمًا هو الأسوأ منذ انضمام النجم المصري إلى قلعة أنفيلد.

الأرقام الفردية وانتقادات الجماهير

بالنظر إلى الأرقام الفردية التي حققها محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الماضي، يتضح أنه ربما تعرض لظلم بتراجعه في تصنيف جائزة الكرة الذهبية.

على مستوى الدوري الإنجليزي كان محمد صلاح منافسًا على قائمة الهدافين بتسجيله 19 هدفا وضعته في المرتبة الرابعة عطفا على صناعة 12 آخرين، ليصبح الثالث من حيث المساهمة التهديفية في البريميرليج بعد إرلينج هالاند وهاري كين، كما أنه ثاني هدافي دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف وبفارق هدفين عن هالاند الذي قاد مانشستر سيتي لحسم اللقب الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

بالنظر إلى أرقام محمد صلاح وتصنيفه في الكرة الذهبية دفع جماهير ليفربول إلى شن حملة انتقادات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أكد أن نجم الريدز تعرض لظلم كبير في التصنيف.

ويتواجد ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بعد انقضاء 10 أسابيع من المسابقة، ويحتل محمد صلاح المركز الثاني من حيث ترتيب الهدافين بثمانية أهداف وبفارق ثلاثة عن هالاند المتصدر.