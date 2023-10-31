افتتاح أحدث أكوا بارك بمنتجع بيك الباتروس دانا بيتش بالغردقة

كعادتها فى التطوير والتجديد المستمر أعلنت مجموعة بيك الباتروس للفنادق عن افتتاح أحدث اكوا بارك مائية داخل منتجع الباتروس دانا بيتش بالغردقة عاصمة البحر الأحمر.

يذكر أن منتجع الباتروس دانا بيتش بالغردقة يعتبر المنتجع المفضل الاول للالمان داخل البحر الأحمر ويحتوى المنتجع على ٨٦٦ غرفة وجناحًا فندقيًا باطلالة مباشرة على البحر الأحمر ويتميز المنتجع بوجود ٦ حمامات سباحة عملاقة بالاضافة لبحيرة مائية خلابة تتوسط المنتجع وتستخدم فى توصيل النزلاء للشاطئ فى رحلة بحرية داخلية لمزيد من الاستمتاع والراحة.

كامل ابوعلي

الجدير بالذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق تحتفل هذا العام بالعيد السنوى الواحد والثلاثين للمجموعة فى سوق السياحة المصرى بعدد ٢٦ منتجعًا وأكثر من ١٤ ألف غرفة و١٢ ألف موظف وشريك فى النجاح.