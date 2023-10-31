حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات في 4 مدن

أعلن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، عن شن حملات عدة لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات البناء، فضلا عن أعمال صيانة المزروعات ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالحفاظ على النسق الحضاري والمظهر الجمالي، ومنع إقامة أي ظواهر عشوائية بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إن حملات رفع الإشغالات استهدفت أحد المولات والقطاع الشمالي وأسفرت عن رفع إشغالات سنتر بالحي السابع وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الاستيلاء على الأرصفة بمحيط المفوضية وفتح الطريق أمام المارة، واستهدفت كذلك منطقة "العمرانية الأولى" وشارع جمال عبدالناصر.

وأضاف "النجار": استهدفت حملات إزالة مخالفات البناء القطاعات الشرقي، والجنوبي والشمالي، حيث أسفرت حملة القطاع الشرقي عن إزالة زيادة في النسبة البنائية لغرف السطح بالمخالفة للاشتراطات للقطعة رقم ٩بلوك١٥/١٠ بالمجاورة ١١ بحي غرب سوميد، وكذا القطعة رقم ٤٠ بالقرية السياحية الثالثة، كما استهدف حملة القطاع الجنوبي عن إزالة استديوهات مخالفة بالقطعة رقم ٥٧٧ بالمجاورة الثالثة والقطعة رقم ١٣٦ بالمجاورة الأولى بالحي الأول، وكذا إزالة فورية لأعمال زيادة في غرف السطح للقطعة رقم ١٨٩٣ بالمجاورة السابعة بالحي الثاني والقطعة رقم ١٧٠٩ بالمجاورة الثامنة بالحي الثالث.

وتابع رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر: كما استهدفت حملة القطاع الشمالي الحي السابع وأسفرت عن إزالة محال وقواطع بالطوب للقطعة رقم ٢٠٨، حيث تم إزالة أعمدة بنائية للقطعة رقم ١٩٨، بجانب ضبط سيارة نقل تحمل مخلفات وغير ملتزمة بالشروط البيئية المحددة قانونًا بالمنطقة الصناعية، حيث تم التحفظ عليها بمعرفة إدارتي الأحياء والأمن.

وأضاف المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أنه تم شن حملة بمنطقة السوق المكشوفة بمركز خدمات مدينة طيبة الجديدة، لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات، حيث أسفرت الحملة عن التحفظ على الإشغالات المتواجدة بالممرات وخارج حدود المحال التجارية المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك في إطار التصدى لجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصة ظاهرة الإشغالات.

وقـاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة مكبرة استهدفت سيارات النقل الثقيل المخالفة وذلك بحضور العميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة تعمير مدينة الشروق.

استمرار شن الحملات بجميع أنحاء مدينة الشروق

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الحملة أسفرت عن ضبط سيارتي نقل مخالفتين بمدخل الحى الثالث شرق والتحفظ عليهما بمقر الجهاز، موجها باستمرار شن الحملات بجميع أنحاء مدينة الشروق.

وأضاف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه بالمرور الدورى لرئيس الحى الرابع تم رصد حالة تعد بالشروع فى عمل شدة خشبية وصب لدور مخالف بالقطعة رقم (٧٠/٣٦) بالحى الرابع، وقامت على الفور إدارتا التنمية والأمن باتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المعدات وإيداعها بمخازن الجهاز، وتم إيقاف الأعمال واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة أى ظواهر للتعديات والإشغالات، وحرص الجهاز على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.