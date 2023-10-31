فى لقائه مع كبار منظمى الرحلات في روما أحمد عيسى: استقرار الأوضاع بجميع المقاصد السياحية المصرية

السوق الإيطالى أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة الوافدة

تحفيز وتشجيع سبل ال استث مار السياحى بمصر

٤ آلاف غرفة فندقية زيادة خلال عام ومتوقع الوصول إلى ٤٠ ألف غرفة بنهاية ٢٠٢٨

الوزارة حريصة على جودة الخدمات المقدمة للسائح وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن

وزيرة السياحة ال إيطال ية تؤكد شغف سائحى بلدها بالمقصد السياحى المصرى

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مجموعة من الرسائل الهامة فى خلال لقائه مع مسئولى مجموعة من كبار منظمى الرحلات الإيطاليين العاملين فى السوق المصرى، وأهمها استقرار الأوضاع فى كافة المقاصد السياحية المصرية، والدعم الكامل من الوزارة لشركاء المهنة فى صناعة السياحة فى مصر سواء على المستوى الدولى أو المحلى، واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم لهم.

جاء ذلك خلال زيارته القصيرة للعاصمة الإيطالية روما وحرص خلالها على الوقوف على الموقف الراهن للطلب من السوق الإيطالى على مصر، ومتابعة الخطط التشغيلية الخاصة بهم، ومعدلات الحجوزات فى مصر خلال الفترة المقبلة.

واستعرض أحمد عيسى أبرز التطورات التى تشهدها صناعة السياحة فى مصر وجهود الدولة للارتقاء بها، وكذلك المؤشرات الحالية لحركة السياحة الوافدة لمصر من السوق الإيطالى، مشيرًا إلى أن هذا السوق يعد أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر والتى تستهدف الوزارة دفع مزيد من الحركة الوافدة منها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

كما قام بإطلاعهم على مستجدات الاجراءات التى تتخذها الوزارة للتعاون مع شركاء المهنة فى الخارج، مشيرًا إلى استمرار الوزارة فى تنفيذ الحملات التسويقية المشتركة، وقيامها بمد برنامج تحفيز الطيران الحالى حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث كان من المقرر انتهاء العمل به فى نهاية أكتوبر الجارى.

كما التقى الوزير مع عدد من اتحاد شركات الصناعات والخدمات فى إيطالياFeder Turismo، حيث التقى رئيس الاتحاد وعدد من مسئولى مجموعة من الشركات التى لديها رغبة فى الاستثمار فى مصر.

وحرص الوزير، خلال اللقاء، على الاستماع لمقترحاتهم المتعلقة بإقامة بعض المشروعات الاستثمارية فى مصر، مؤكدًا على حرص الوزارة على تحفيز وتشجيع سبل الاستثمار السياحى فى مصر بما يخدم أهداف تحقيق النمو السياحى وتحسين التجربة السياحية بها. كما استمتع لرؤيتهم ومقترحاتهم لزيادة حجم أعمالهم فى مصر وبما يضمن استمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق.

كم حرص أحمد عيسى خلال زيارتة للعاصمة الإيطالية روما، بعقد اجتماع مع Daniela Santanchè وزيرة السياحة بإيطاليا، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا فى مجال السياحة، ومناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالى.

واستعرض الوزير خلال اللقاء سياسيات الوزارة لتطوير صناعة السياحة فى مصر وتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحى المصرى.

كما عرض كافة الإجراءات الداعمة التى تحرص الدولة والوزارة على اتخاذها لدعم شركاء المهنة بالخارج من منظمى الرحلات وشركات الطيران ومنها برنامج تحفيز الطيران الذى قامت الوزارة بمد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، وتنفيذ حملات التسويق المشترك، وتنظيم مجموعة من الرحلات التعريفية Fam Trips للمقصد السياحى المصرى.

وأكد الوزير على أهمية السوق الإيطالى باعتباره من الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر، مستعرضًا أبرز مؤشرات هذه الحركة، ومتطلعًا لمزيد من التدفق السياحى من إيطاليا إلى مصر.

كما تناول اللقاء مناقشة عددًا من المقترحات التى من شأنها أن تساهم فى دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر.

ومن جانبها، أكدت وزيرة السياحة الإيطالية على اهتمام وشغف السائحين الإيطاليين بالمقصد السياحى المصرى، مشيرة إلى أنه ليس هناك أى تغير فى الموقف تجاه مصر.

وقد حضر اللقاء من الجانب المصرى السفير بسام راضى سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد فرج الملحق السياحى بالمكتب السياحى ببرلين بألمانيا والمشرف الإدارى والمالى على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

كما عقد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لقاءً إعلاميًا موسعًا، بمقر السفارة المصرية بإيطاليا، مع ممثلى عدد من أهم الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية الإيطالية من بينها ANSA، و Agenzia Nova، و TTG Italia، و Travel Quotidiano، و l'Agenzia Di Viaggi، و Guida Viaggi، و Il Giornale Del Turismo.

وخلال هذا اللقاء قدم الوزير عرضًا تقديميًا استعرض خلاله أبرز التطورات التى تشهدها صناعة السياحة فى مصر، مشيرًا إلى دور وزارة السياحة والآثار كمُنظم ورقيب ومُرخص للعمل داخل هذه الصناعة وكصانع للسياسات، مؤكدًا على حرص الوزارة على التأكد من ضمان مصلحة الزائرين السائحين والتأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة لهم وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن والتأكد من تلقى هؤلاء الزائرين السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة.

كما تحدث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر، وما تتضمنه من محاور للوصول للمستهدف من صناعة السياحة فى مصر وهو جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لافتًا إلى ما تم العمل عليه وإنجازه خلال الفترة الماضية تنفيذًا لمحاور هذه الاستراتيجية وما هو جارى العمل عليه.

وأوضح أن محاور هذه الاستراتيجية تتمثل فى العمل على إتاحة الوصول للمقصد السياحى المصرى بصورة أكبر وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى بمصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وتطوير تجربة السائحين من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحية المختلفة.

وخلال اللقاء أكد الوزير أن هناك أعدادًا كبيرة من السائحين الذين يرغبون فى زيارة مصر ولديهم معرفة واهتمام بالمقصد السياحى المصرى، وأنه حال زيارتهم من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية بها جيدًا، ومن المتوقع أيضًا أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحى المصرى لدى الأقارب والأصدقاء، مضيفا أن مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة لتميزها بعدد من المنتجات السياحية، لافتا إلى أنه يتم التركيز على هذه المنتجات خلال الفترة الحالية وهى السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات وخاصة أنشطة الغوص، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معًا، بالإضافة إلى السائحين الذى يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية، لافتًا إلى أن المنتج السياحى المصرى الذى يجمع ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية يعتبر أحد أهم المنتجات السياحية الذى تتمتع مصر بميزة تنافسية كبيرة به.

كما تطرق أحمد عيسى خلال اللقاء للحديث عن جهود وخطط وسياسات الوزارة الترويجية وما اتخذته من إجراءات للترويج للمقصد السياحى المصرى بصورة أكبر فى الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة القادمة، وخططها للتعاون المشترك والتواصل المستمر مع شركاء المهنة من منظمى الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية.

هذا بالإضافة إلى قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بتنفيذ الحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمى الرحلات وشركات الطيران، وتنظيم عدد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر للتعريف بالمقصد السياحى المصرى وما يتمتع به من تنوع وثراء فى مقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية.

وعن الاستثمار السياحى فى مصر، أكد الوزير على حرص الوزارة على تحفيز وتشجيع الاستثمار السياحى بمصر ولاسيما الفندقى وتشجيع القطاع الخاص على زيادة إنفاقه الاستثمارى وإقامة استثمارات فندقية جديدة تساهم فى افتتاح وتشغيل المزيد من الغرف الفندقية لتضاف إلى أعداد الغرف الفندقية الموجودة فى مصر، مشيرًا إلى الزيادة التى شهدتها أعداد الغرف الفندقية فى مصر خلال الفترة من يونيو 2022 وحتى يونيو 2023 والتى بلغت أكثر من 4000 غرفة فندقية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر نموًا فى أعداد الغرف الفندقية بنهاية عام 2024، كما أنه من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية فى مصر إلى نحو 400 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2028.