الصين تطلب توقيع بروتوكول مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

استقبل الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وفدا من سفارة الصين بالقاهرة لبحث سبل التعاون.

وضم الوفد الوزير لو شون شينج المستشار التعليمي للسفارة الصينية في مصر وبان يوهان سكرتير الملحق التعليمي بالسفارة وسيو شيكي مسئولة الاتصال بالسفارة.

وطالب الوفد الصيني بعقد بروتوكول تعاون بين معهد الوشو كونغ فو بالصين وجامعة الأولمبياد الصينية مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الذي يترأسه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالاضافة الى تبادل الزيارات بين فرق معهد الوشو كونغ فو وفرق اللعبة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

لقاء وفد الصين والاتحاد الرياضي

كما قام الوزير لو شون شينج بالتنسيق بشأن الحصول على دعم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات للسيدة لوجين مرشحة الصين في انتخابات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية على منصب نائب الرئيس.

وخلال الزيارة تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية وتعد هذه الزيارة هي الثانية لوفد السفارة الصينية بالقاهرة الي الاتحاد الرياضي للجامعات خلال الفترة الأخيرة.

لقاء وفد الصين

لقاء وزير التعليم العالى بنائب وزير التعليم في الصين

والتقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق الوزير مع تشن جي نائب وزير التعليم في الصين والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل دعم التعاون بالمجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية بين مصر والصين، في مبنى التعليم الخاص في القاهرة الجديدة.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية دعم الشراكة وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية ونظيرتها في الصين، بما يحقق أولويات خطة التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

وأوضح وزير التعليم العالي عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين من خلال مجالات التعاون المُمتدة منذ سنوات طويلة، وظهر ذلك التعاون جليًا في السنوات الأخيرة من خلال التعاون الاستراتيجي والتواصل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وشي جين بينغ الرئيس الصيني.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بما يدعم التفاهم والتكامل بين مصر و الصين كشركاء استراتيجيين؛ لتحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

