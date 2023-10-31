وفاة عامل زراعي صدمه قطار روسي بالمراغة

توفي عامل زراعي في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج صدمه قطار روسي حال امتطائه دابة وعبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بجوار محطة سكة حديد بندر المراغة ونفوق دابته، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود محضر لمركز شرطة المراغة من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المراغة بإصطدام القطار روسي [ سوهاج – القاهرة ] بالمدعو "علي . ر . ا . ا" 49 سنة عامل زراعي ومقيم دائرة المركز حال إمتطائه دابه وعبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه ببندر المراغة مما أدى لوفاته ونفوق الدابة وتم نقل الجثة لمستشفى المراغة المركزي.

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيقه "محمود . ر . ا . ا" 52 عامل ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهه الجنائية.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.