وزير الشباب: "رؤية مستقبلية للنهوض بالرياضة الجامعية في إفريقيا"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد والتي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من ٢٩ وحتي ٣٠ أكتوبر الجاري، لبحث سبل النهوض بالرياضة الجامعية في إفريقيا.

تناولت الاجتماعات، بحث آليات تطوير العمل بالاتحاد خلال الفترة المقبلة، ومناقشة سبل تعزيز وزيادة موارد الاتحاد المالية وذلك من خلال الحصول على جميع الحقوق فى التسويق لبطولات الاتحاد، وأيضًا من خلال البحث عن مجموعة من الرعاة لزيادة موارد وايرادات الاتحاد الإفريقي للجامعات الرياضية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لاجتماع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بجنيف، والتطرق إلي أجندة العمل خلال الفترة المقبلة.

بحث وزير الشباب والرياضة مع أعضاء الاتحاد آليات تطوير الاتحاد وأيضًا وضع تصور لتطوير هيكل الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية من الناحيتين الهيكلية والتمويلية، لافتًا إلي دعمه الكامل للعمل على ذلك.

جددَّ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تأكيده أن هناك رؤية مستقبلية لوضع الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية في مكان متميز، مؤكدًا ضرورة أن نبدأ بدعم أنفسنا بالاتحاد الإفريقي وتطوير موارده خصوصًا أننا نمتلك الإمكانيات التي تؤهلنا لنكون الأفضل.

توجهت بينينا كابنجي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي جهوده الكبيرة التي يبذلها من أجل تحقيق تطور ملحوظ بالاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

وكان أعضاء الاتحاد الإفريقي للجامعات FASU قد ناقشو فرص الاستثمار في الرياضات الجامعية خلال الملتقي الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية والذي اختتم في القاهرة أمس الإثنين ٣٠ أكتوبر، وذلك علي هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي قد حصل دعم وتأييد الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي ويعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أول وزير مصري يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

