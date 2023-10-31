مدبولي: سيناء أغلى بقعة على قلوب المصريين.. ومستعدون لبذل ملايين الأرواح مقابل ذرة من رمالها

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن محاولات النيل من مصر وتهديدها على مدار التاريخ كانت تأتى من هذة البقة الطاهرة من ارض مصر وهى سيناء، معلقا بالقول: "علشان كده أغلي بقعة في مصر على قلوب المصريين هي شمال سيناء".



وقال خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش: "لو سألت المصريين إيه أغلى بقعة على قلبك فى مصر هيقولك شمال سيناء".



وأضاف رئيس الوزراء: "كل واحد فينا ومعتقدش فيه أسرة في مصر مكنش فيها أب ولا أخ ولا قريب مخدمش في قواتنا المسلحة أو الشرطة، وبذل روحه سواء استشهد أو أصيب أو شارك في عمليات..شرف لي إن والدى رجل من رجال القوات المسلحة وكمان والد الدكتور خالد عبدالغفار".

تابع رئيس الوزراء: ابويا كان بيحكيلي حكايته هنا وقالي قد إيه زمايله كانوا بيموتوا ويضحوا بحياتهم علشان الأرض دي..علشان كده كل ذرة رمل هنا مستعدين نبذل ملايين الأرواح بس محدش يقرب منها ..اعتقد دي رسالة واضحة ترد على حاجات كتير