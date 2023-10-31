زراعة أشجار مثمرة وزينة بمراكز المنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في زراعة أشجار مثمرة وزينة ، وذلك تنفيذا لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة ، لمواجهة التغيرات المناخية ، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث ، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

ففي مركز ومدينة المنيا، قامت الوحدة المحلية للمركز، بإستكمال أعمال التجميل والدهانات ، وتنسيق وزراعة الأشجار ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم زراعة 70 شجرة مثمرة وزينه بمنطقة شلبى بحى غرب المدينة، كما تم تكثيف حملات النظافة بكوبرى هندسة للمشاه أعلى ترعة الإبراهيمية ، للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وفى مركز ومدينة مطاى ، تم زراعة ١٤٢ شجرة مثمرة و زينة ، بالجانب الغربي للطريق الدائري ، حيث تم قص الحشائش وتهذيب الأشجار ، وري حديقة ميدان الشهيد وميدان السلام ، بالإضافة ، لري الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعى ودهان جذوع الأشجار بدائري مدينة مطاي، وذلك فى إطار العمل على تحسين المظهر الحضارى والجمالى للشوارع والميادين.