شروط حصول ذوي الإعاقة على الخدمات المقررة لها وفقًا للقانون.. مجموعة من الامتيازات والتسهيلات توفرها الدولة لذوي الإعاقة في مصر في سبيل دمجهم بشكل أكبر وإعطائهم مزيدا من الحقوق والتسهيلات في مختلفة القطاعات.

ويهدف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم.

شروط حصول ذوى الإعاقة على الخدمات المقررة لها

حدد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018، أنه يجب لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأى من الخدمات المقررة له، أن يتوافر لديه شرطين مهمين وهما:

الشرط الأول: أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة تحدد نوع ودرجة الإعاقة.

الشرط الثانى: هو أن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية أو أجنبى مقيم بشرط المعاملة بالمثل.

كيفية الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

حدد القانون، كيفية الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، 5 إجراءات لاستخراج البطاقة، تتمثل في التالي:

تقديم تقرير طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.

الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي.

يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية.

يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجات الإعاقة وفقًا للمستويات الثلاثة المحددة بالقانون في المادة من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.

يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمات للشخص ذوى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة.