تعليم بنى سويف: تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

واصل محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، جولاته الميدانية المفاجئة لمدارس إدارة اهناسيا التعليمية، وشهد طابور الصباح بمدرسة الشهيد شعبان صديق امين الابتدائية، بحضور خالد عبد العظيم وكيل الإدارة و عادل مبروك مدير مرحلة التعليم الابتدائي بإدارة اهناسيا التعليمية

وتفقد وكيل الوزارة، حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والمكتبة والأنشطة المختلفة وحرص على محاورة التلاميذ والاستماع إليهم حول أداء امتحانات شهر أكتوبر ومدى الاستفادة من تنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية وحصص المشاهدة

وتابع وكيل الوزارة، سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة والجمعية التعاونية بالمدرسة، موجهًا بضرورة التزام المعلمين والإداريين بالمواعيد الرسمية وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي .

كما شدد وكيل الوزارة على تشديد الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا التلاميذ عند الدخول والخروج وحتى مغادرة جميع التلاميذ المدرسة والتأكيد على توزيع الإشراف اليومي على جميع أدوار المبنى وفناء المدرسة

ونوه وكيل الوزارة، على ضرورة الاهتمام بالقراءة والكتابة لدى التلاميذ ووضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف القراءة والكتابة

وطالب بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من تواجد التلاميذ داخل المدرسة والإستفادة من اليوم الرياضي والثقافي إلى جانب تفعيل حصص المشاهدة من خلال المنصات والقنوات التعليمية لاثراء العملية التعليمية

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كل وسائل الدعم من تجهيز القاعات والاستعانة بالمعلمين المتميزين للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور

وأكد وكيل الوزارة ، على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب لتحقيق الانضباط داخل المدارس

يأتى ذلك في ضوء تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وبناء على تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للاطمئنان على انتظام الدراسة.

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