غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية بمركز المنيا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدًا الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية طهنا الجبل، إحدى قرى مركز ومدينة المنيا، على مدار يومين متتاليين 1 و2 نوفمبر، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية المجانية، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.