اتحاد المصريين بالخارج في الإمارات يناقش خطة عمله استعدادًا للانتخابات الرئاسية

عقد مجلس ادارة اتحاد المصريين بالخارج فرع دولة الإمارات برئاسة المستشار الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف رئيس فرع الاتحاد بالإمارات، اجتماعا تنسيقيا يوم أمس الإثنين الموافق 30 من أكتوبر 2023 لأعضاء مجلس الإدارة، بالاضافة إلى فريق العمل الذي تم اختياره من رئيس فرع الاتحاد ليكون معاونا في ادارة العمليه الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة لانتخابات الرئاسية المقررة في الاول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل للمصريين بالخارج.

حيث ناقش الاجتماع خطة العمل وما يجب على كل عضو تنفيذه وشملت الخطه عده محاور

أولا: التركيز على حصر وتعيين المناطق ذات الكثافة العمالية لتكون نقاط التقاء يتم من خلالها الحشد إلى مراكز الاقتراع في السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة بدبي.

ثانيا: عمل فرق عمل فرعية وتحديد أشخاص بعينها لكل مهمة وأشخاص آخرين للعمل جنبا الي جنب مع هؤلاء تفاديا من حدوث أي عارض قد يمنع أحد أعضاء هذه الفرق من القيام بمهامه المكلف أو تلك التى تسند اليه خلال الفترة المحددة للانتخابات.

ثالثا: اعداد قاعدة بيانات وربط فرق العمل والمنسقين بجروبات على الواتس والانستجرام لتسهيل التواصل ونقل المعلومات.



وفي نهاية الاجتماع عقد المشاركون العزم على أن يعمل الجميع على قلب رجل واحد وأن يبذل كل واحد مافي وسعه لتنفيذ مهامه وتيسير السبل لتحقيق أكبر مشاركة والظهور بصورة مشرفة وحشد أكبر قدر ممكن من الناخبين وارسال رسائل للداخل والخارج أن المصريين في الخارج خلف القيادة السياسية وأنهم جزء أصيل من كيان الوطن ورفع الاجتماع مع التأكيد على أن مجلس ادارة الفرع وفريق العمل والفرق الفرعية في حالة انعقاد دائم وهناك اجتماعات لاحقة شبه يومية عبر تقديم تقارير بكل جديد وبكل ملاحظات أو أفكار يمكنها أن تساعد في تطوير العمل وهكذا حتى نهاية الفترة المحددة للانتخاب في الخارج