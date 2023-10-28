بعد تصدره اهتمام المصريين المغتربين.. شروط الحصول على سيارة من الخارج

يحرص معظم المصريين في الخارج على التعرف شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج 2023، التي تم تحديدها مؤخرًا وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تفعيل هذه المبادرة، علما بأن هذا القانون يسري لمدة 3 أشهر منذ أن صدر.

فأكثر ما يشغل بال المواطنين هذه الأيام هو التعرف على شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج 2023، وفي السطور التالية نوضح لكم تلك الشروط، وهى كالتالي:-





شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج 2023



ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عام على الأقل.



يجب أن تكون السيارات التي يتم استيرادها من الخارج تم صنعها عام 2019 أو أحدث من هذا العام.



من الضروري أن يتم سداد قيمة 30% من الضرائب الجمركية على أن يتم استرداد ذلك المبلغ بعد 5 أعوام.



أن يكون المتقدم لديه إقامة سارية قانونية في الخارج.



استكمال إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.



على المتقدم أن يوفر كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر من تاريخ التحويل.



مبادرة سيارات المصريين بالخارج



قانون مشروع تيسير استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج الذي توفره الحكومة المتمثلة في وزارة الهجرة، يأتي هذا المشروع ضمن التيسيرات المقدمة للمصريين في الخارج التي تستهدف من خلالها الجمهورية تحفيز المصري المقيم بالخارج.



كما يتيح القانون منح استيراد سيارات للمصريين بالخارج في إطار استجابة الحكومة لمطالب المصريين الذين يعملون بالخارج، ممن لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة في المرحلة الأولى لها.



يذكر أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، تم إطلاقها عام 2022م من قبل وزارة المالية المصرية، والتي شرعت تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، حيث تؤكد على الإعفاء من الرسوم والضرائب على السيارات المستوردة ويتم ذلك مقابل وديعة في البنك المركزي لمدة 5 أعوام بالعملة الأجنبية، حيث يتم استردادها بالجنيه المصرى سعر الصرف في الوقت الذي يتم فيه الاسترداد.

مناقشة مشروع قانون جديد

وكانت قد حضرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، حيث انتهت المناقشات بموافقة البرلمان على مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.