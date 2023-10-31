النائب زكي عباس: توجيهات السيسي بمنع التعدي على الأراضي الزراعية يستهدف الحفاظ على الأمن الغذائي

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن حماية الأراضي الزراعية والتصدي بحسم لمحاولات التعدي عليها، تأكيد على حرصه للحفاظ على الأمن الغذائي المصري وتوفير كافة المنتجات الزراعية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة القديمة أفضل من استصلاح أراضٍ صحراوية جديدة وأقل تكلفة، من حيث توفير المياه وحجم الإنتاج للمحاصيل الزراعية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاتجاه والبناء في الأراضي الصحراوية أفضل حيث تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي ويفتح آفاقا اقتصادية جديدة تساهم في التنمية والازدهار، علاوة على توفير فرص عمل جديدة وزيادة فرص الاستثمار الزراعي، كما تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي.

وأكد النائب زكي عباس، على أن الرئيس السيسي منذ توليه القيادة وهو يعمل على الاهتمام بالأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية والأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد والاعتماد على التصدير من خلال فتح أسواق استثمارية جديدة في المجالات الزراعية.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة عمل حملات توعية للمواطنين بوحدات الإرشاد الزراعي بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية باعتبارها أمنا قوميا نظرا لأهميتها في توفير الغذاء للمواطنين .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ، والسيدة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

حيث اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.