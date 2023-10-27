كشف ملابسات سرقة ماكينات الرى من الأراضى الزراعية بالبحيرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" وأحدهم "سيئ النية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية ليلاً وتغيير معالمها وبيعها "لعميلهم سيئ النية" متخذين من دائرة مركز شرطة إدكو مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءاتأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم (فرد محلى–عدد من الطلقات - الميكروباص قيادته "معد لإرتكاب الواقعة عن طريق إزالة مقاعدة") ، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (10) وقائع أرشدوا عن المسروقات (ماكينات رى ، أجزاء ماكينات ، موتور كهربائى) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.