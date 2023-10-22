إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية ببنها

قال عاطف شعيب رئيس الوحدة المحلية بطحلة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أنه تم إزالة حالتى تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق قريه ساحل دجوي قريه ساحل دجوي التابعة للوحدة المحلية بطحلة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها

واضاف شعيب، أنه عقب تلقي شكاوى من المواطنين بوجود حالتى تعدى على الاراضي الزراعية على مساحة 250 متر خارج الحيز العمراني بقرية ساحل دجوي تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية بطحلة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمحاسب محمد عبد الحميد مرعى رئيس مركز ومدينة بنها، وذلك في إطار توجهات الدولة لمواجهة أي حالات تعدى على الأراضي الزراعية واراضى أملاك الدولة، مؤكداً أن الأراضي الزراعية واراضى أملاك الدولة خط احمر لا يمكن تجاوزه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن