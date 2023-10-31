وزير الاتصالات الفلسطيني يكشف تفاصيل تراجع إيلون ماسك عن توصيل الإنترنت لغزة

قال الدكتور إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن إيلون ماسك، مالك شركة “إكس” - تويتر سابقا- تراجع عن تصريحاته بتوصيل الإنترنت لكافة قطاع غزة، كما كان مقررا، وحدد فقط المنظمات الإغاثية.

كل شبكات الاتصالات في قطاع غزة متهالكة بسبب القصف الإسرائيلي

وأوضح وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن كل شبكات الاتصالات في قطاع غزة متهالكة؛ بسبب القصف الإسرائيلي، معقبا: “الإنترنت يعمل داخل غزة بنسبة 35%”.

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطيني: "شبكة الاتصالات تضررت بنسبة كبيرة، وجزء منها لا يعمل بأسلاك مختلفة، فمنها من تدمَّر، ومنها ما توقف عن العمل؛ بسبب عدم وجود تيار كهربائي أو وقود لتغذية المولدات، أو نتيجة قصف محطات الطاقة الشمسية التي كانت تزود هذه النقاط بالكهرباء.

وعلق الملياردير رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مالك موقع x "تويتر سابقا"، على حملة starlinkforgaza بتوفير الإنترنت الفضائي لسكان قطاع غزة المتضرر بشدة بسبب الهجوم الإسرائيلي، بعدما قطع جيش الاحتلال الإنترنت وخدمات الاتصالات عن غزة، لشن هجوم بري على القطاع.

ودشّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، حملة تحت اسم #starlinkforgaza لمطالبة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بمد الإنترنت الفضائي إلى غزة.

وطالب الناشطون الملياردير الأمريكي بتوفير الإنترنت الفضائي لسكان قطاع غزة المتضرر بشدة بسبب الهجوم الإسرائيلي.

ويعرف إنترنت "ستارلينك بكونه شبكة ضخمة من الأقمار الاصطناعية، حيث توجه هذه الشبكة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة.

وتصدر اسم starlinkforgaza الذي يدعو إيلون ماسك لتوفير الإنترنت لسكان قطاع غزة قائمة الحملات الأكثر تداولًا على منصة إكس (تويتر سابقًا) خلال الساعات الأخيرة مع مشاركة شخصيات ومشاهير، ووصلت المشاركات إلى مليون و250 ألف تغريدة في هاشتاغ #starlinkforgaza.

ورد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بتغريدة عبر حسابه الرسمي، x، قائلًا " starlink سيدعم الإنترنت في غزة" .

وقال المشاركون في الحملة، إنه يجب على إيلون ماسك توفير إنترنت "ستارلينك" لسكان غزة، مثلما فعل مع أوكرانيا التي تعرضت لهجوم روسي مطلع العام 2022.

وأضاف المشاركون، أن توفير الاتصالات لسكان قطاع غزة هو واجب إنساني، في ظل الحرب على القطاع منذ ما يزيد من أسبوعين.

وكانت شركة جوال الفلسطينية، التي تمد قطاع غزة بخدمات الاتصالات، قد أعلنت مساء اليوم، أن خدمة الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن غزة بسبب الغارات الإسرائيلية المكثفة.

كما شحنت شركة ستارلينك نحو 20 ألف مجموعة من أطباق استقبال الإنترنت الفضائي وأجهزة التوجيه إلى أوكرانيا.

ويعتمد الإنترنت الفضائي على التقاط البيانات من أقمار صناعية مخصصة، ويتم نقلها عبر اتصال إنترنت بواسطة الكوابل، مثل: توصيل جهاز كمبيوتر على مستقبل فضائي.

وتصدر أوامر التصفح والتحميل عبر الأجهزة الأرضية، وتنفيذ عملية التحميل وجلب البيانات عبر الفضائي.