ستارلينك.. ما هي خدمة الإنترنت العالمية لإيلون ماسك

ظهر رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك في الأخبار مرة أخرى، كما هو الحال دائمًا. هذه المرة، يتصدر الأخبار لأن ستارلينك Starlink الخاص به يساعد في توفير واستعادة الوصول إلى الإنترنت في قطاع غزة، الذي يتعرض حاليًا لقصف إسرائيلي بلا هوادة بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر والذي أشعل الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.

مثل أي مشروع آخر من مشاريعه، يعد Starlink مشروعًا طموحًا يسعى إلى توفير الوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية من العالم. لكن النهج مختلف. إذن ما هو ستارلينك بالضبط؟ واصل القراءة.



يتطلب النهج التقليدي لتوفير الوصول إلى الإنترنت إلى منطقة ما مد أسلاك الألياف الضوئية. وهذا بدوره يتضمن البنية التحتية وإنشاء شبكة تتطلب وجودًا ماديًا على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، كل هذا يحتاج إلى صيانة منتظمة. وغني عن القول أن مثل هذا النهج يصبح مشكلة لأنه قد لا يكون من الممكن دائمًا مد الأسلاك وصيانتها وما إلى ذلك، في أجزاء من العالم يصعب الوصول إليها، مثل المناطق الجبلية والصحاري والجزر النائية وما إلى ذلك. لكن الناس يعيشون في مثل هذه الأماكن. فكيف نوفر الوصول إلى الإنترنت لهؤلاء السكان؟

إذن ما هو ستارلينك بالضبط؟



يسعى Starlink الخاص بـ Elon Musk إلى توفير الوصول إلى الإنترنت مباشرة من السماء. قد يكون من الصعب الوصول إلى منطقة جبلية عن طريق الأرض ولكن الجميع في كل مكان يعيشون تحت السماء، أليس كذلك؟

لذا فإن Starlink، التي تديرها شركة الفضاء SpaceX التابعة لشركة Elon Musk، توفر الوصول إلى الإنترنت بمساعدة الأقمار الصناعية.

من الأخبار القديمة أنه يمكن استخدام الأقمار الصناعية لتسهيل الاتصال على الأرض. ولكن في السابق كان هذا الوصول مكلفًا للغاية، وبالتالي كان بإمكان المواطنين العاديين الاستفادة من الوصول إما من خلال الحكومات أو الشركات الكبرى.

يعد Starlink في حد ذاته جزءًا من إنشاء الشركة، نعم، ولكن مما قاله SpaceX و Musk، فهو يهدف إلى جعل قوة الأقمار الصناعية للاتصالات اليومية أكثر سهولة للمستخدمين.

يقول Starlink على موقعه على الإنترنت: "إن ستارلينك مناسب بشكل مثالي للمناطق التي لا يمكن الاعتماد على الاتصال بها أو غير متاح تمامًا".

"يستخدم الناس في جميع أنحاء العالم Starlink للوصول إلى التعليم والخدمات الصحية وحتى دعم الاتصالات أثناء الكوارث الطبيعية."

كم عدد الأقمار الصناعية اللازمة لشبكة واي فاي من السماء؟



حرفيا الآلاف! بدأت شركة ستارلينك في إطلاق الأقمار الصناعية في عام 2019. وبحلول أغسطس من هذا العام، أرسلت بالفعل أكثر من 5000 قمر صناعي. وتخطط الشركة لإرسال 42000 قمرًا صناعيًا في نهاية المطاف إلى مدار أرضي منخفض (LEO). بدأت شركة Starlink بالفعل في تقديم خدمة الإنترنت في العديد من البلدان ولكن ليس كلها. يضع المدار الأرضي المنخفض القمر الصناعي على ارتفاع حوالي 342 ميلاً (550 كيلومترًا) فوق سطح الأرض.

علاوة على ذلك، فإن المدار الأرضي المنخفض يعني أنك لا تحتاج إلى معدات خاصة لرؤية القمر الصناعي Starlink إذا كان يمر عبر سماء الليل فوقك. وبالعين المجردة قد يبدو القمر الصناعي وكأنه نجم يتحرك.

ومع ذلك، في حالة أقمار ستارلينك الصناعية، نظرًا لأعدادها الهائلة، غالبًا ما تكون مرئية في سماء الليل على شكل "قطار" من النجوم يتحرك في خط واحد. وهذا مشهد رائع بالنسبة لأولئك الذين لم يروا مثل هذا الشيء من قبل.

هناك العديد من التطبيقات التي تخبرك متى تكون أقمار Starlink فوقك بالضبط أو ستكون فوقك. يمكنك بعد ذلك فقط إلقاء نظرة على السماء ورؤية "قطار" أقمار Starlink الصناعية. بدأ مراقبو النجوم في جميع أنحاء العالم في الإبلاغ عن مثل هذه القطارات في غضون 60 يومًا من إطلاق الأقمار الصناعية الأولى.

الجدل الدائر حول Starlink وشبكة أقمارها الصناعية



منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ألحقت الهجمات الصاروخية الروسية أضرارًا بالغة بالبنية التحتية في أوكرانيا. وهذا يشمل شبكة الإنترنت التقليدية التي لم تعد موثوقة.

ومن ثم، اعتمدت القوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير على الاتصال الشبكي الذي سهلته شركة ستارلينك لتنسيق الحركات العسكرية وإحباط التقدم الروسي الذي بدا في بداية الحرب أنه لا يمكن إيقافه.

ومع ذلك، اعترف ماسك بنفسه في سبتمبر من هذا العام بأنه رفض طلبًا من أوكرانيا لإتاحة شبكة ستارلينك في شبه جزيرة القرم حتى تتمكن أوكرانيا من شن هجوم كبير بطائرات بدون طيار ضد السفن الحربية الروسية الراسية في سيفاستوبول. وقال على منصة التواصل الاجتماعي X التي يملكها، إن الموافقة على الطلب كانت بمثابة التواطؤ في عمل حربي كبير.

كان هناك طلب طارئ من السلطات الحكومية لتفعيل ستارلينك على طول الطريق إلى سيفاستوبول. والقصد الواضح هو إغراق معظم الأسطول الروسي الراسخ. وإذا وافقت على طلبهم، فستكون سبيس إكس متواطئة بشكل واضح في عمل كبير، من تصعيد الحرب والصراع، كتب في منشوره على X العام الماضي.

كان هناك طلب طارئ من السلطات الحكومية لتفعيل ستارلينك على طول الطريق إلى سيفاستوبول.

أدى الوضع إلى نقاش في جميع أنحاء العالم. أسئلة مثل هل يجب أن تعتمد نتيجة الصراع على ما تفعله شركة خاصة واحدة. وتم سؤال المزيد.

أما القلق الآخر فقد أثاره علماء الفلك. ويخشى أن يؤدي إطلاق آلاف الأقمار الصناعية لستارلينك في السماء إلى التداخل في التصوير الفلكي وبالتالي دراسة الفضاء.

"يمكن أن تشكل مجموعات الأقمار الصناعية تهديدًا كبيرًا أو منهكًا للبنى التحتية الفلكية المهمة الحالية والمستقبلية، ونحن نحث مصمميها وموزعيها وكذلك صانعي السياسات على العمل مع المجتمع الفلكي في جهد متضافر لتحليل وفهم تأثير مجموعات الأقمار الصناعية "قال الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) في عام 2019.

يبدو أن تقدم خدمات الإنترنت السماء هذه أمر لا مفر منه حيث أن العديد من الشركات تدخل الساحة بعد نجاح Starlink.