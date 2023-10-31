التدخين واضطرابات النوم ..أبرز أسباب انتفاخ العين

يعاني بعض الأشخاص من انتفاخ العين وقد يضعهم في دائرة الإحراج، وخاصة مع التقدم العمر وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الوفد أبرز أسباب انتفاخ العين.

أبرز أسباب انتفاخ العين..

1- اضطرابات النوم

تعتبر اضطرابات النوم أو النوم لفترة غير كافية من الأسباب التي ينتج عنها انتفاخ تحت العين، بالإضافة إلى ظهور الهالات السوداء واحمرار العين، والجدير بالذكر أن قلة النوم تتسبب في ضعف العضلات الموجودة حول العين وفقد الكولاجين الموجود في الجلد في هذه المنطقة.

2- الإكثار من تناول الملح

إدراج الملح في النظام الغذائي يؤثر على الصحة ويتسبب في انتفاخ الوجه أو الجسم وبالتالي يتسبب في انتفاخ تحت العين أيضًا، والجدير بالذكر أن جمعية القلب الأمريكية أوصت بتناول حوالي 1500 مللي جرام من الملح يوميًا مع عدم زيادة هذه الكمية.

3-الحساسية

الحساسية واحدة من الأمراض التي تتسبب في انتفاخ تحت العين، إلى جانب حكة العين وسيلان الدموع، وبالأخص حساسية الأنف أو الحساسية نتيجة التعرض للدخان والأتربة وحبوب اللقاح والعطور والمواد الكيميائية.

4- التدخين

من أكثر العوامل التي تتسبب في انتفاخ تحت العين هو التدخين، حيث أنه يتسبب في تهيج العيون وسيلان الدموع، بالإضافة إلى ذلك إن التواجد لأوقات طويلة في أماكن بها مدخنين يتسبب أيضًا في الانتفاخ، ولهذا ينصح بالإقلاع عن التدخين والابتعاد عن الأماكن التي يتواجد بها المدخنين.

5-التهابات العين

التهابات العين تتسبب في الإصابة بالانتفاخ تحت العين، ومن أنواع الالتهابات التي تصاب بها العين:

1-التهاب الملتحمة الناتج عن العدوى البكتيرية أو الفيروسية أو نتيجة التعرض للمواد الكيميائية.

2-التهاب الغدد الدمعية أو بصيلات الرموش، وتحدث نتيجة عدوى يصاحبها الصديد والتورم والانتفاخ تحت العين.

3-انسداد القناة الدمعية التي تؤدي إلى تجمع السوائل في العين ويحدث بسبب الإصابة بعدوى أو إصابة العين مما يؤدي إلى انتفاخ تحت العين، وقد يصاحبها بعض الأعراض مثل احمرار العين وسيلان الدموع والشعور بالألم وقد يوجد مخاط أو صديد بالعين.

5-الإصابة ببعض الأمراض

يوجد بعض الأمراض التي يمكنها أن تتسبب في الإصابة بانتفاخ تحت العين، ومنها قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية، والتهاب الجيوب الأنفية، أو مرض جريفز، كما أنه قد ينتج بسبب العوامل الوراثية.